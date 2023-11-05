Netanyahu ateşkes şartını açıkladı

İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes şartını açıkladı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze’deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da “hem düşmanlarına hem de dostlarına” söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv’de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu. (AA)

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