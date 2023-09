Netanyahu hakkında şok iddia: Lüks saatler, tatiller ve yemekler

Zannediyorum ekim, kasım gibi Netanyahu’nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği, ertelenen Türkiye ziyareti yapılır.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail siyasetinin tartışmalı figürlerinden biri olan ve uzun süredir farklı dönemlerde başbakanlık görevini üstlenen Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı… Netanyahu’ya yakınlığıyla tanınan Fransız iş insanı Arnaud Mimran, Fransız medyasına konuştu.

Daha önce Netanyahu’ya 200 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf eden ve cezaevinde tutulan Mimran, Netanyahu’ya verdiği lüks hediyeleri tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir açıklama yapmış ve Netanyahu’nun yakında Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Erdoğan, “Zannediyorum Ekim, Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği, ertelenen Türkiye ziyareti yapılır” demişti. Mimran, Netanyahu’ya 1 milyon dolar verdiğini söylemiş, Netanyahu’nun tatillerini ödediğini ve lüks saatler satın aldığını belirtti.

2016 yılından beri tutuklu olan Mimran’ın iddialarına ise Netanyahu’dan sert yanıt geldi. Netanyahu’nun ofisi iddiaları yalanlarken, “Hapiste tutulan bir suçlunun akıl almaz yalanları” denildi.

Mimran, “Ben birisiyle çalışırken, Netanyahu ile yemeğe davet ederdim. Monako’da her gün akşam yemeği organize ettim. Netanyahu benimle Paris’teyken onu nereye istersem götürüyordum. İstediğim her şeyi yapıyordu. Bütün parayı benden alınca iş tamamdı. Hiç sınırı yoktu. Ondan her şeyi isteyebilirdin” dedi.

“BENİM SAATİMİ BEĞENDİ, ONA DA ALDIM”

Netanyahu’ya genelde toplu paralar verdiğini ve bunların genelde 10 bin ya da 20 bin euro olduğuna dikkat çeken Mimran, “Netanyahu benden bir keresinde 50 bin dolar istemişti. Tatilini ödedi ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi. Fransa’da tutuklu bulunan Mimran, “Netanyahu ve eşi Sara’nın Miami, Monaco, Saint-Tropez, Deauville, Courchevel ve Paris’teki tatillerini ben ödedim. Her şeyi ben ödedim. Paris’te kaldıkları sırada gelen 2600 euroluk kahvaltı parasını kendisinin ödediğini söyledi” dedi.

Netanyahu’nun Panerai marka lüks kol saati astın aldığını ve sigaralara meraklı olduğunu belirten Mimran, “Ben kendime bir saat aldım. Onu çok beğendi ve kendisine de bir tane aldım. O hediyeleri seviyor” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

İlginizi Çekebilir Elon Musk Netanyahu ile buluştu, eleştirilerin odağı oldu