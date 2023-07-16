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Öldürücü sıcaklar geliyor: 16 şehirde üçüncü seviye uyarısı

İtalya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kentte üçüncü seviye uyarı yayınladı.

Sozcu.com.tr
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Öldürücü sıcaklar geliyor: 16 şehirde üçüncü seviye uyarısı

Etkisi Türkiye’de de hissedilen aşırı sıcaklar İtalya’da panik yarattı.

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulusal tahmin sistemi tarafından izlenen birçok şehirde hafta sonu kırmızı damga. En kırılgan olanlara dikkat. Yaşlılar, sağlık sorunları olanlar, ilaç kullananlar, çocuklar ve bebeklere dikkat edelim. Ayrıca evcil hayvanlarımıza da dikkat edelim” denildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, yüksek riskli olarak değerlendirilen üçüncü seviye alarm verilen kentler başkent Roma başta olmak üzere, Bologna, Floransa, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Latina, Frosinone, Pescara, Campobasso, Rieti, Bari, Cagliari, Messina, Palermo ve Katanya olarak sıralandı.

Öte yandan, hava tahminlerine göre sıcaklık değerlerinin ülkenin orta kesimlerinde 40 dereceyi, güneyde Sicilya’da ise 45-47 dereceyi görmesi bekleniyor.

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