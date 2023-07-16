Öldürücü sıcaklar geliyor: 16 şehirde üçüncü seviye uyarısı

İtalya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kentte üçüncü seviye uyarı yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Etkisi Türkiye’de de hissedilen aşırı sıcaklar İtalya’da panik yarattı.

İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulusal tahmin sistemi tarafından izlenen birçok şehirde hafta sonu kırmızı damga. En kırılgan olanlara dikkat. Yaşlılar, sağlık sorunları olanlar, ilaç kullananlar, çocuklar ve bebeklere dikkat edelim. Ayrıca evcil hayvanlarımıza da dikkat edelim” denildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, yüksek riskli olarak değerlendirilen üçüncü seviye alarm verilen kentler başkent Roma başta olmak üzere, Bologna, Floransa, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Latina, Frosinone, Pescara, Campobasso, Rieti, Bari, Cagliari, Messina, Palermo ve Katanya olarak sıralandı.

Öte yandan, hava tahminlerine göre sıcaklık değerlerinin ülkenin orta kesimlerinde 40 dereceyi, güneyde Sicilya’da ise 45-47 dereceyi görmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir 6 kentte hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

İlginizi Çekebilir İtalya'da sıcaklık nedeniyle "kırmızı" alarm verildi

İlginizi Çekebilir Kandilli Rasathanesi tekrar sıcak hava için tarih verdi: Rekor görülebilir

İlginizi Çekebilir İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi