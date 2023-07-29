Orman yangınlarında tatile giden Yunan bakan istifa etti
Yunanistan'da kabus yaşatan orman yangınları devam ederken tatile giden Yunanistan Vatandaşı Koruma ve Göç Bakanı Notis Mitarakis, görevinden istifa etti.
Yunanistan’da Vatandaşı Koruma ve Göç Bakanı Bakanı Notis Mitarakis, görevinden istifa ettiği belirtildi. Yunan basınında, Mitarakis'in orman yangınlarıyla mücadelenin zirvede olduğu dönemde tatilde olmasının istifasına neden olduğu bilgisine yer verildi.
Konuyla ilgili haberlere göre, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Bakan Mitarakis'i arayarak rahatsızlığını dile getirdi ve kararını kendisine iletti. Bunun üzerine Mitarakis bir açıklama yaparak özel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Mitarakis'in yerine Vatandaşı Koruma ve Göç Bakanlığı’na eski Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu getirildi.