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Otobüs vadiye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:05 - 01 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Otobüs vadiye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Ülkenin güneyindeki Nayarit eyaletine bağlı Tepic-Puerto Vallarta kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, metrelerce derinlikteki vadiye yuvarlandı.

Kazada, 11’i kadın, 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nayarit Başsavcılığı, otobüsün, Jalisco’dan ayrılarak Guadalajara kentindeki Compostela kasabasına gittiğini bildirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerde, otobüsün hurdaya döndüğü görülüyor.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (INSP) verilerine göre, Meksika, ölümcül trafik kazalarında dünya genelinde 7, Latin Amerika ülkeleri içinde ise 3. sırada bulunuyor. (AA)

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