Pakistan’dan Türkiye’ye 30 milyon dolarlık deprem yardımı ülkede kriz çıkardı

Birçok ülke Türkiye'de yaşanan deprem dolayısıyla bölgeye yardım göndermeye devam ederken ismini açıklamayan bir Pakistan vatandaşının Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ne giderek 30 milyon dolar bağışlaması tartışma konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen dakika artarken, birçok ülkeden yardım hamleleri de geliyor…

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in önceki gün Twitter’da yaptığı bir paylaşım da ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şerif, “İsmini açıklamayan bir Pakistan vatandaşının Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği’ne girerek depremde hayatını kaybedenler için 30 milyon dolar bağışlaması beni çok derinden etkiledi” dedi. Şerif, yardımın büyük bir önem taşıdığını da söylerken bu mesajlar derin bir ekonomik kriz içinde olan ülkede tepki çekti.

Resmi verilere göre ülkede döviz rezervlerinin çok düşük bir seviyeye geldiği ve ülkede kriz yaşandığı belirtilirken birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci bu yardımseverin neden ülkesine yardım etmediğine yönelik sorular sordu.

“NEDEN PAKİSTAN ELÇİLİĞİNE GİTMİYOR?”

Yazar Ayesha Siddiqa, “Bu yardımseverin sessizce Pakistan büyükelçiliğine gelerek sel felaketine yardım için para vermemesi çok şaşırtıcı. Acaba neden?” dedi. Öte yandan Pakistan’da yaşayan bir gazeteci olan İhtişan ul Haq ise, “Neden Pakistan büyükelçiliğine gitmiyor bir ona bakmak gerek” ifadesini kullandı.

Pakistan hükümeti konuyla ilgili başka bir açıklama yapmazken, ismini gizleyen yardımseverin kim olduğuna dair ise bir yorum yapılmadı.

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