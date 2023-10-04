Pasaportunu unutan bakan AB toplantısına katılamadı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, pasaportunu yanına almayı unutunca Kiev'deki AB toplantısına katılamadı.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün pasaportunu unuttuğu için Kiev’de düzenlenen AB toplantısını kaçırdığı ortaya çıktı.
Kiev’de geçen hafta düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere yola çıkan Billström, Polonya-Ukrayna sınırında pasaportunu unuttuğunu fark etti. Ukrayna’ya giremeyen bakan ülkesine dönmek zorunda kaldı.
Kiev’deki toplantıya Billström’ün yerine İsveç'in Kiev Büyükelçisi Martin Aberg’in katıldığı belirtildi.