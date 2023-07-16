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Putin imzaladı! Rusya’dan tartışma yaratacak karar

Rusya’da iki yabancı şirketin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Yayınlanma: 21:39 - 16 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Putin imzaladı! Rusya’dan tartışma yaratacak karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Danone Rusya ve Carlsberg'e ait Baltika şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti. (AA)

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