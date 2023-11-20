Putin’in sağ kolu Peskov’un kızının lüks yaşamı tepki çekti

Ukrayna ile 1 yılı aşkın bir süredir savaş içinde olan Rusya'nın lideri Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Peskov'un kızının pırıltılı yaşantısı gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, “Rus elitlerin” yaşantıları uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova’nın ülke dışında hiçbir lüksten kaçınmadığı yaşantısı gündem oldu.

Putin’in sözcüsünün genç kızının Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen lüks içindeki hayatı büyük tepki çekti. 25 yaşındaki genç kadın, sakin ve mütevazi bir hayat yaşadığını söylese de kişisel Instagram hesabı üzerinden sürekli özel jetlerde seyahat ettiği ve partilere katıldığı görülüyor.

Peskova, annesi Ekaterina Solotsinskaya’nın eşinden boşanmasından sonra uzun yıllar Paris’te yaşadı. Avrupa’da çalışan Peskova hakkında 56 yaşındaki babası ise, “O çok zor şartlarda Paris’te yaşadı. Ama şimdi kariyeri var. Bütün zorlukları aştı” yorumunu yaptı. Peskov’un bu açıklamaları sonrasında Rus muhalif Alexei Navalni’nin destekçilerinden Lyubov Sobol dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Peskova’nın özel jette çekilmiş fotoğrafını paylaşan Sobol, “Patolojik bir yalancı olan Peskov’a göre zorlu şartlar bu oluyor” dedi.

2016 yılında Solotsinskaya sosyal medyada Paris’in merkezindeki Place Victor Hugo’da yeni bir daireye taşındığını yazdı. Navalny’nin yolsuzlukla mücadele vakfı tarafından yapılan bir soruşturma, 1.8 milyon Avroluk dairenin yüzde 75’i Solotsinskaya’ya ve yüzde 25’i Peskova’ya ait olan bir Fransız şirketi olan Sirius tarafından satın alındığını ortaya çıkardı.

ABD VE AB YAPTIRIM UYGULAMIŞTIPeskov ve Peskova’nın bir fotoğrafında Fransız zarafetinin simgesi olan Le Bristol otelinin dışında poz veriyorlar. Peskov ve Peskova’nın bir fotoğrafında Fransız zarafetinin simgesi olan Le Bristol otelinin dışında poz veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl Peskova, kardeşi ve üvey annesine yaptırım uygulamıştı. ABD, üçlünün “Peskov’un memur maaşıyla uyuşmayan lüks yaşam tarzları” olduğunu söyledi. Bu yılın Nisan ayında Peskova Instagram’da beş yıl önce Paris’ten Moskova’ya döndüğünü ve burada “çalışıp çok kazandığını, çeşitli projelerde yer aldığını” yazdı.

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