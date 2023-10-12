Rekor peşindelerdi: Çığ iki dağcı kadının da hayatına mal oldu

Dünyanın en yüksek 14 dağına tırmanan ilk ABD'li kadın olmak için yarışan iki dağcı, cumartesi günü Tibet'in güneyindeki ücra bir zirvede çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Anna Gutu ve Gina Marie Rzucidlo isimli iki dağcı, New York Times’a göre Shishapangma Dağı’na çığ düştüğünde, ayrı ayrı, dünyadaki 14 zirvenin tamamına tırmanan ilk ABD’li kadın olmaya çalışıyorlardı.

Gutu’nun pazar günü Nepalli rehberiyle birlikte öldüğü, Çin devlet haber ajansı Xinhua tarafından bölgenin spor bürosuna dayandırılarak doğrulandı.

Kız kardeşi Facebook’ta yaptığı açıklamada, Rzucdilo’nun pazartesi günü Çinli yetkililer tarafından Nepalli rehberiyle birlikte ölü bulunduğunu ve bu durumun Çin’in güvensiz kar koşulları nedeniyle Shishapangma Dağı’nı sezon boyunca kapatmasına yol açtığını söyledi.

Rzucidlo, “Nepal’den gelen helikopterle arama talepleri Çin hükümeti tarafından reddedildi. Bize, hava koşulları uygun hale geldiğinde cesetlerini arama çalışmalarına baharda yeniden başlayabileceği söylendi.” diye ekledi.

Xinhua’ya göre çığ düştüğünde Rzucdilo zirveden yalnızca 264 metre uzaktaydı.

Annesi de New York Times’a, kızının bu yıl 8.000 metrenin üzerindeki beş, önceki yıllarda da sekiz zirveye tırmandığını söyledi.

“KADIN DAĞCILAR İÇİN LANETLİ”

Gutu da, Instagram’da dağ tırmanışı, paraşütle atlama ve yamaç paraşütü dahil olmak üzere maceralarını yazdı. Ağustos ayı başlarında, Çin ile Pakistan arasında yer alan dünyanın ikinci en yüksek dağı K2’nin zirvesinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Gönderide dağın kadın dağcılar için bir “lanet” taşıdığının bilindiğini söyleyen Gutu, “Son yıllarda bu lanetin birçok kadın dağcı tarafından bozulduğunu görmekten mutluyum” dedi.

NBC News’e göre çığ düştüğünde ABD, İngiltere, Romanya, Arnavutluk, İtalya, Japonya ve Pakistan’dan toplam 52 dağcı zirveye ulaşmaya çalışıyordu.

Dünyanın en yüksek 14. zirvesi olan dağa 300’den fazla kez başarıyla tırmanıldı. Reuters’in haberine göre, tırmanmaya çalışanların yüzde 10’undan azı tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti.

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