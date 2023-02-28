Reuters: Türkiye’den ayrılan Suriyelilerin sayısı artıyor

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir Türk yetkiliye ve Suriye muhalefetinden bir temsilciye göre, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerden ayrılarak Suriye’ye dönenlerin sayısı 40 bini buldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin 11 ilinde ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 40 bini bulduğu bildirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ve Suriye muhalefetinden bir temsilci, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerden ayrılarak Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki yerlere dönenlerin sayısının 40 bine ulaştığını duyurdu. Bab el Hava sınır kapısında görevli Mazen Aluş, tersine göçte rakamların dört sınır geçiş noktası verilerine dayandığını kaydetti.

Aluş, Bab el Hava'da 13500, Cerablus'ta 10 bin, Bab el Selam'da ve Tel Abyad'da ise 7000'er Suriyelinin Türkiye'den ülkelerine geçiş yaptığını aktardı.

Reuters'a konuşan bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi de dün itibarıyla 40 bin kadar Suriye'nin Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Yetkili, ülkelerine dönecek Suriyelilerin sayısının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Habere göre birçok Suriyeli, depremlerde evlerinin ve iş yerlerinin yıkılmasının ardından akrabalarını görmek ve deprem bölgesinden uzaklaşmak için geçici olarak ülkelerine dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'nin kuzeyinde de 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, depremler sonrasında Suriyelilerin 6 ay süreyle ülkelerine gitmelerine izin vermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısının 20 bini geçtiğini açıklamıştı.