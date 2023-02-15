Romanya’da UFO alarmı

Romanya, hava sahasındaki "tanımlanamayan uçan cisim" dolayısıyla alarma geçti.

Sozcu.com.tr

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Romanya, “tanımlanamayan uçan cismin” hava sahasında tespit edilmesi üzere alarma geçti.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava sahasında uçan bir cisim tespit edilmesi üzerine NATO komutasındaki iki savaş uçağının havalandığı belirtildi. Açıklamada, meteoroloji balonuna benzediği belirtilen uçan cismin ülkenin radar sistemi tarafından 11 bin metre yükseklikte tespit edildiği bildirildi.

Savaş uçaklarının yaklaşık 30 dakika boyunca bölgede tarama yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, uçan cismin bulunamadığı kaydedildi.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, basına yaptığı açıklamada, “Radarlarda tespit edilmesine rağmen, savaş uçaklarımız herhangi bir nesne bulamadı. Dolayısıyla hava sahamız için bir tehdit yok” ifadesini kullandı.

ABD VE ÇİN ARASINDA BALON KRİZİ

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat’ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin’in açıklaması Washington’ı tatmin etmemiş, balon 4 Şubat’ta, Başkan Joe Biden’ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, “sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği” gerekçesiyle ABD’yi protesto etmişti. (AA)

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