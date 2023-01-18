Rus devlet medyası açıkladı: Putin’in gizli silahı ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken Rus devlet medyasından dikkat çekici bir duyuru geldi. "Putin'in gizli kıyamet silahı" olarak adlandırılan silah ve mühimmatların üretimine başlandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “süper gizli silahları” da ortaya çıkmaya başladı…

Rusya devlet medyasında yer alan haberlerde Putin’in büyük bir gizlilikle yürüttüğü silah projesinin üretiminin başladığı belirtildi. Poseidon kıyamet torpidoları olarak da bilinen silah sisteminin 2018’den beri geliştirildiği kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS’ın ismini açıklamayan Rus ordusundan kaynaklara dayandırdığı açıklamada Poseidon’un test atışlarının tamamlandığı ve bu füzeye nükleer savaş başlığı da takıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi olarak bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya lideri Putin’in 6 adet “süper silahı” olduğu belirtilirken, “Poseidon isimli silahın üretildiği ve yakında Belgorod isimli nükleer enerjiyle çalışan denizaltıda kullanılacak” denildi.

Putin’in diğer “gizli süper silahları” ise Avangard hipersonik araç, Sarmat kıtalararası balistik füze, Burevestnik kruz füzesi, Kinzhal balistik füze ve Zircon hipersonik füze olarak biliniyor.

RADYOAKTİF TSUNAMİ YARATABİLİR

Rusya’nın geliştirdiği Poseiodn isimli füzenin nükleer ve konvansiyonel savaş başlığına uyumlu olduğu ve saatte 200 kilometre hıza çıkabildiği kaydedildi.

Poseidon’un bir kıyamet silahı olduğu kaydedilirken bu füzenin kullanımından sonra radyoaktif tsunami oluşabileceği de belirtildi.