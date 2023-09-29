Rüşvet alan Menendez’in koltuğu dolduruldu: Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili ilk açıklama

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sebebiyle bıraktığı görevi devralan Senatör Ben Cardin, Türkiye'nin yıllardır istediği F-16'lar ile ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Rum ve Ermeni lobisiyle yakınlığıyla bilinen ve geçen haftalarda rüşvet aldığı ifşa olan Kongre’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’in bu görevden uzaklaştırılması gündem olmuştu.

Sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan ve Türkiye’nin ABD’den yıllardır satın almak istediği F-16 satışına karşı çıkan Menendez’in yerine Demokrat senatör Ben Cardin getirildi. Etki gücü yüksek olan komitenin yeni başkanı, 20 milyar dolarlık Lockheed Martin F-16 savaş uçaklarının satışı ile ilgili konuştu.

“BAŞKA SORUNLAR DA VAR”

Cardin, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının yanı sıra diğer bazı konulardaki gelişmelerin de bu satıştaki kararını etkileyeceğini söyledi. Cardin, “Yönetimle bu konular hakkında konuşmam gerek çünkü tek bir olayın ötesinde, bunu anlamam gerek” dedi.

Cardin, “Çarşamba günü NATO büyükelçileri toplantısında İsveç’in NATO üyeliğini Türk yetkililerle görüştüm, onlar bana onayın gelecek ayın ilk yarısında verileceğini söyledi. Eğer bu gerçekse en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Fakat F-16 konusunda ilerlemek için NATO’nun genişlemesinden başka diğer sorunların da çözülmesi gerekiyor” dedi.

SİLAH SATIŞLARINI ENGELLEYEBİLİYORLAR

Komitenin önceki başkanı Menendez, Türkiye’ye F-16 satışını engellemiş ve İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması, Türkiye’deki insan hakları konuları ve Yunanistan ile yaşanan gerilimleri gerekçe olarak göstermişti. Komitenin kuralları gereği eşi Nadine Menendez ile birlikte hakkında rüşvet suçlaması yöneltilen Menendez, görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

ABD Kongresi’nde ve Temsilciler Meclisi’ndeki Dış İlişkiler Komiteleri, her büyük silah satışını inceliyor ve bazı konularda soru sorup endişelerini dile getirerek, satışları erteleyebiliyor ya da tamamen durdurabiliyor.

ERDOĞAN, “AVANTAJ SAĞLAYACAK” DEMİŞTİ

Menendez hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasından sonra Erdoğan bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, “Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil” demişti.

İsveç ve Finlandiya Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra geçen yıl NATO’ya üyelik için başvurmuştu. Finlandiya Nisan ayında üye olurken İsveç halen Türkiye ve Macaristan’ın onayını bekliyor. Türkiye, Ankara ve Budapeşte’nin bu konu ile ilgili yakın bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Macaristan’ın İsveç’e onay vermemesi sonrasında Kongre’nin Cumhuriyetçi senatörü Jim Risch, Macaristan’a silah satışını askıya almıştı.

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