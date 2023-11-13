Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketini bu hafta içinde açıklayacak. Paket, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını da içerecek.

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Avrupa Birliği (AB),Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde yaptığı açıklamada, “12. yaptırım paketine ilişkin çalışmaları tamamlamak üzereyiz” dedi.

Borrell, paketin bireysel, ekonomik ve sektörel yaptırımlar içereceğini belirterek, “12. paket daha fazla kişiyi listeleme, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasakları, Rusya’nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik eylemler ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleyi içerecek” ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB’NİN RUSYA’YA YAPTIRIMLARI

AB, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme girişimi nedeniyle şimdiye kadar 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya’ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

AB, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağını ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararını 5 Aralık 2022’de uygulamaya koymuştu.

Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Son dönemde, Rus petrolü, uluslararası piyasalarda belirlenen tavan fiyatın üzerinde işlem görüyordu. (AA)