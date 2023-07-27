Savaş zamanı Maldivler’e giden vekilin evine baskın düzenlendi

Ukrayna Özel Servisi (SBU), bu ay Maldivlerde bir otelde ailesiyle tatil yaptığı tespit edilen Ukrayna milletvekilinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşkın bir süredir Rusya ile savaşta olan Ukrayna’da dün hareketli anlar yaşandı…

Ukrayna Özel Servisi (SBU) Maldivler’de tatil yaptığı belirtilen bir milletvekilinin evine baskın düzenledi.

SBU’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “SBU, Maldivler’de tatil yapan Ukrayna milletvekilinin evinde arama yaptı. Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Soruşturma Bürosu, savaş sırasında resmi görevlilerin yurtdışına çıkma yasağına rağmen Hint Okyanusu’ndaki adalara tatile giden Ukrayna Parlamentosu’nun mevcut bir üyesi hakkında soruşturma yürütüyor. Milletvekilinin bu yılın Temmuz ayı ortalarında Maldivler’deki Ithaafushi adasında bir otelde kaldığı tespit edildi ve üzerinde Maldivler’e seyahat ettiğine dair damgalar içeren pasaportu bulundu” denildi.

ÇALIŞMA ZİYARETİ İÇİN İLK AVRUPAYA GİTMİŞ

SBU, bahsi geçen milletvekilinin ilk olarak çalışma ziyareti için 3 günlüğüne Polonya’ya gittiğini, daha sonra Maldivler’de tespit edildiğini bildirdi.



Ukrayna medyası, milletvekilinin Yuriy Aristov olduğunu ve 5 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna dışında olduğunu duyurdu.

Aristov’un, 10 Temmuz’da hala Ukrayna dışındayken, Kiev’deki bir sağlık enstitüsünden 19 Temmuz’a kadar hastalık raporu aldığı aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu hastalık raporunun muayene yapılmadan verildiğini ve yanlış bilgiler içerdiğini tespit etti. Gelişmelerin ardından Aristov, istifasını sundu.

ZELENSKİY, YETKİLİLERİ UYARMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Hiç kimse milletvekillerini, yargıçları, askeri yetkilileri ya da başka herhangi bir yetkiliyi devlete muhalefet ettikleri için affetmeyecektir. Kimileri için savaş sırasında adalar ve tatil köyleri, kimileri için askerlik şubesinde ceplerini doldurmak, kimileri içinse mahkemelerde rüşvet almak söz konusudur. Herhangi bir kamu görevlisi için bu devlet ilkelerine ihanettir, toplumun çıkarlarına ihanettir. Tüm milletvekillerini, memurları ve kamu görevinde bulunan diğer herkesi uyarmak istiyorum. Her gün devlet için silah ararken, tüm dikkatler toplar, füzeler, insansız hava araçları sağlamak üzerindeyken, özgürlüğün zaferi ve korunması için mümkün olan ve olmayan her şeyi yapan savaşçılarımızın, halkımızın Ukrayna için kazandığı manevi gücü sürekli olarak görüp hissederken, Ukrayna’nın çıkarlarına hizmet etmek yerine ihanet etmek, bir plaja gitmek ya da kişisel zenginleşme, öfkeyi tetikleyecektir” demişti.

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