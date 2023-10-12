Savaşta korkutan gelişme: İsrail, Suriye’yi bombalıyor

Hamas'ın İsrail'e baskını sonrası savaş şiddetlenirken, Suriye-İsrail hattında da gerilim fırladı.

Sozcu.com.tr

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırı Orta Doğu’da savaş çanlarının çalmasına sebep oldu…

İsrail’in Gazze’ye misilleme yaparak füze yağdırmasından sonra bölgede ölü sayısı 1000’i geçerken bugün endişe verici bir gelişme daha yaşandı.



Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi. Sosyal medyada saldırı anı olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı.

Suriye’nin resmi yayın organları, “Şam ve Halep’teki havalimanları İsrail’in saldırısı sonrasında hizmet dışıdır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan yarın İran Dışişleri Bakanı’nın Suriye’ye resmi temasta bulunmasının beklendiği aktarıldı.

Gazze dışında İsrail'e karşı Lübnan ve Suriye'den de cephe açılabileceği iddiaları bir süredir tartışma yaratıyordu.

10 EKİM’DE FÜZE ATILMIŞTI

İsrail ordusu 10 Ekim’de kuzeydeki komşusu Suriye’den ülke topraklarına bir dizi top mermisi atıldığını açıklamıştı. Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.



Reuters’ın aktardığına göre Güney Suriye’deki bir kişi bu top mermilerinin Filistinli bir grup tarafından atıldığını söyledi. Kaynağa göre grup, üç adet top ateşledi.

Ordu daha sonra yaptığı açıklamada askerlerin Suriye’deki fırlatma noktasına topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi vermeyen ordu, bir hasar veya yaralanma bildirmedi.

ORTA DOĞU’DA NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gece boyunca devam eden hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerinin sayısının toplamda 1203'e ulaştığını açıklarken dün İsrail tarafı ise toplamda 1200 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Müsteşar Dr. Youssef Abu Al-Rish bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İsrailin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 1203e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 763e ulaştığını duyurdu. İsrail hükümeti ise dün Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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