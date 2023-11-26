Seks vaadiyle dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı: Kadın yakalandı

Seks vaadiyle dolandırılan Türk turist ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en turistik ülkelerinden biri olan ve seks turizmiyle bilinen Tayland’da geçen hafta meydana gelen olay ülke gündemine oturmaya devam ediyor…

Resmi kayıtlara “Ruhan Bey” olarak geçen bir Türk turist 20 Kasım’da Tayland vatandaşı bir kadın tarafından bir otelde dolandırıldığını açıklayarak polise başvurmuştu. Pattaya’daki bir otelde meydana gelen olayda, son dönemde Tinder ve Bumble gibi popüler olan bir çöpçatan platformunda tanıştığı bir kadınla yakınlaşan adam feci bir şekilde dolandırılmıştı.

Birlikte geçirdikleri gecenin ardından otel odasına giden kadın ve adam yakınlaşmış fakat cinsel birliktelik öncesinde ismi açıklanmayan kadın adamdan duşa girmesini istemişti. Türk turiste, “Sen duşa gir, ben seni bekleyeceğim” diyen kadın daha sonra çaldığı yaklaşık 2100 dolar nakit ve iPhone 14 Pro ile kayıplara karışmıştı.

Duştan çıkınca soyulduğunu anlayan adam hemen harekete geçti ve polise ulaştı. Adamın hızlı bir şekilde resmi mercilere ulaşması ülkeyi ayağa kaldırdı. Yapılan incelemelerde oteldeki ve çevresindeki kamera kayıtları didik didik izlendi.

En sonunda Tayland polisi, 38 yaşındaki Taylandlı Nam isimli bir kadını motosikletle kaçarken yakaladı. Dolandırıcı kadın yakalanarak götürüldüğü karakolda suçunu itiraf etti. Kadının üzerinde Ruhan’ın iPhone’u da bulundu.

Emniyet müdürü Somchai Teerapatpaisarn, “Olay Tayland’ın imajına ve turizme olan güvene büyük zarar veriyor. Bu sebeple hemen harekete geçtik ve tutuklamayı gerçekleştirdik. Eğer turistler yardıma ihtiyaç duyuyorsa hemen turist polisleri ile iletişime geçsin. 7/24 hizmet veriyoruz” dedi.

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