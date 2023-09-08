Sel felaketinde can kaybı artıyor
Yunanistan'ın yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Yetkililer, sel şartlarının kötüleşebileceğini belirtti.
Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sürüyor.
Bölgede başta Volos, Pilio, Larisa, Trikala ve Kardiça olmak üzere çok sayıda köy sular altında kaldı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini duyurdu.
Kikilias, 4 kişinin de hala kayıp olduğunu belirtti.
Bölgede 20 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Ülkenin silahlı kuvvetlerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bölgeden 2 bine yakın kişi kurtarıldı.
Pinio Nehrinin taşması sonucu bölgede su yüksekliği 9 metreye ulaştı.
Bölgede sel tehlikesine karşı birçok köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
Doğal Afetlerle Mücadele ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimios Lekkas, selin ülkedeki tarımsal üretime vereceği hasarın 1 milyar Euro’yu aşabileceğini kaydetti.
Lekkas, sular altında kalan çok sayıda evin de artık kullanılamaz hale geldiğine dikkati çekti.
Bölgede su ve elektrik kesintileri devam ederken, Volos’un su ve kanalizasyon sisteminin selden aldığı büyük zarar nedeniyle vatandaşlar içme suyu sıkıntısı da yaşıyor. (AA)