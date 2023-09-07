Sel felaketinde kan donduran görüntü: Sular altında kalan köyde can pazarı

Türkiye ve Bulgaristan'la birlikte önceki gün sel ve şiddetli yağış felaketini yaşayan Yunanistan'da birçok köy sular altında kaldı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan sular altında kaldı… Önceki gün başlayan şiddetli yağışın tetiklediği sel felaketi sonrasında ülkede en az 3 kişi yaşamını yitirirken, birçok kasaba ve köyde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Selin etkilediği bölgede yaşayanlar doğal afet sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Palamas ve Kardiça bölgesi sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerleri olurken Larissa-Trikala-Kardiça üçgeni ise adeta bir göl halini aldı. Palamas’ta çekilen görüntülerde bir annenin şişme bir can yeleği ile iki çocuğunu güvenli bir yere taşımaya çalıştığı anlar korku yarattı.

YETKİLİLER DE ÇARESİZ KALDI

Bir binanın üst katında yaşayan bir kişi tarafından çekilen videoda yüksek suların altında mücadele eden kadın yardım için bağırıyor.

Öte yandan bölgede yaşayanlar Yunan televizyon kanallarına çağrıda bulundu… Canlı yayına bağlanan bölge sakinleri, “Bize yardım edin, yetkililer harekete geçsin. Her 10 dakika da bir, bir evin yıkılma sesini duyuyoruz” çağrısında bulundu. Yetkililer ise hava şartları dolayısıyla helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına katılamadığını duyurdu.

“BİNA YIKILACAK, YARDIM EDİN”

Alpha TV’ye konuşan bir bölge sakini, “Hepimiz çaresiziz ve tehlikedeyiz. Bütün gece yardım istedik fakat kimse gelmedi. Binada 60 kişiyiz ve bu bina hiç sağlam değil, sallanıyor. Burada 300 kişi yaşıyordu, bazıları gitti bazıları kaldı. Bazı insanların kayıp olduğunu biliyoruz” dedi.

Trikalon’un vali yardımcısı Christos Michalakis, “Bir an önce kurtarma ekipleri gelmeli. Dağdan toprak kayması geliyor. Dağdan parçalar üzerimize geliyor” dedi. Kardiça’nın vali yardımcısı Konstantinos Noussios ise, “Öncelik evlerinde mahsur kalanların bir an önce kurtarılması” dedi.

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