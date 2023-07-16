Sevdiği müzik türlerine göre en çapkınlar belli oldu

Yapılan bir anket çalışması, kişinin müzik zevkinin cinsel hayatına etkisini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yapılan bir anket çalışması, kişinin tercih ettiği müzik türünün kişinin cinsel hayatını nasıl etkilediğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada, ortalama bir İngiliz’in hayatı boyunca 5 partneri olduğu aktarılırken, AC/DC veya Metallica gibi daha sert müzikler dinleyen metal müzik dinleyenlerin partner sayısının diğer müzik türlerini dinleyenlere göre daha fazla olduğu tespit edildi.

Caz ve halk müziğini sevenlerin ise ortalama 3 partneri olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yürüten eş bulma platformunun yöneticisi, “Yüksek enerjili müzik dinleyenler daha maceracı oluyor ve daha çok insanla birlikte oluyor” yorumunu yaptı.

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