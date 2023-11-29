Sunak-Miçotakis gerilimi devam ediyor… ‘Tribünlere oynuyorsun’ suçlaması

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında başlayan kriz devam ediyor. Sunak, Yunan mevkidaşını ‘tribünlere oynamakla’ suçladı.

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İngiltere Başbakanı Sunak, parlamentodaki haftalık ‘Başbakana Sorular’ oturumunda, Elgin Mermerleri’nin iadesi konusunu gündeme getiren Yunan mevkidaşı Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi son anda iptal etmesini savundu.

İngiltere’nin müttefikleriyle yasa dışı göçle mücadele ya da güvenliğin güçlendirilmesi gibi önemli konuları görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu söyleyen Sunak, fakat iptal edilen toplantının bu kapsamda olmadığını belirtti.

“UYGUNSUZ BİR DAVRANIŞTI”

Sunak, Yunan mevkidaşıyla yapacağı görüşmeyi iptaline ilişkin şunları söyledi:

“Ancak, bir toplantının amacının geleceğe yönelik önemli konuları tartışmak değil de tribünlere oynamak ve geçmişteki meseleleri yeniden tartışmak olduğu açıkken bu uygunsuz bir davranıştı. Dahası… Bu konuda bu ülkeye belirli taahhütler ve belirli güvenceler verildiğinde ve sonra bunlar yerine getirilmediğinde, bu ona yabancı gelebilir, ancak benim görüşüme göre insanlar taahhütte bulunduklarında bunları tutmalıdırlar.”

ELGİN MERMERLERİ GERİLİMİ GÖRÜŞME İPTAL ETTİRDİ

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden 25 Kasım'da yapılan açıklamada, İngiltere’ye 3 günlük ziyarette bulunacak olan Miçotakis’in 28 Kasım'da yerel saatle 12.45’te Sunak'la görüşeceği duyurulmuştu.

Miçotakis, toplantı öncesi 26 Kasım’da İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

Söz konusu röportajın ardından İngiliz basını, Mitsotakis’in röportajda Elgin Mermerleri konusunu gündeme getirmesinin Sunak’ı rahatsız ettiğini öne sürmüştü.

Miçotakis, planlanan görüşmeden bir gün önce akşam saatlerinde yazılı açıklama yaparak, “İngiltere Başbakanı’nın programlanmış görüşmemizi saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum” ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan ve İngiltere’nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirmişti.

Miçotakis, “Yunanistan’ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Atina Akropolü’nün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra’da Britanya Müzesi’nde yer alıyor. 1800’lü yılların başında İstanbul’da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere’ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor. (AA)