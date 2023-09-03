Suriye’de YPG–Arap aşiretleri kavgası büyüyor

Suriye’de bölücü terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar giderek büyüyor. Bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Mevali ve Hadidi aşiretine mensup binlerce silahlı kişi, YPG’e karşı savaşmak için Deyrizor kırsalına gitti.

Ahmet KAYA

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Bir süreden bu yana bölgedeki terör örgütü YPG ve Arap güçleri arasındaki devam eden çatışmalar, Naimi Aşireti'nin kontrolünde bulunan Zeyban Bölgesi'nde bir köye düzenlenen baskında çok sayıda aşiret mensubunun öldürülmesi üzerine daha da şiddetlendi.

İdlip’teki en büyük kabilelerden biri olan ve bünyesinde 32 aşireti barındırdığı belirtilen el-Mevali kabilesinin yanı sıra, Şanlıurfa, Mardin, Hatay ve Diyarbakır'da da mensupları bulunan Suriye'de yerleşik Hadidi kabilesine mensup binlerce kişinin, ağır makineli tüfek ve roketatarlarla donatılmış bir şekilde çatışmaların devam ettiği Deyrizor bölgesine gidişlerine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

AĞIR SİLAHLARLA GİTTİLER

Bazı aşiret mensuplarının araçların üzerindeki ağır makineli tüfekler ve uçaksavarlarla YPG'ye ait olduğu ileri sürülen mevzileri ateş altına aldığı görüntülerin yanı sıra, aşiret mensuplarının araçların üzerindeki silahlı görüntüleri de sosyal medyaya düştü.

Bölgeye bu iki aşiretin yanı sıra, Araplara destek vermek amacıyla binlerce kişinin de gittiği ileri sürülüyor.

DIŞİŞLERİ: KAYGI İLE İZLİYORUZ

Bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip edildiği vurgulanarak, “Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür” değerlendirmesinde bulunuldu.

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