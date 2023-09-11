Tehlikeli buluşma: Kuzey Kore lideri özel trene bindi, Putin’le bir araya gelecek

Son dönemde batı ülkelerinin yaptırımlarıyla zorlanan Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta Moskova’ya yaptırım uygulayan batı ülkeleri dolayısıyla sayılı ülkeyle iletişimde olan Rusya’dan yeni bir hamle geldi…

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey kaynaklar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geleceğini duyurdu. Kaynaklar, Kim Jong-Un’un Rusya seyahati için hazırlanan özel bir trene bindiğini belirtti.

Rus haber ajansı Interfax da bugün bir haber yayınlayarak, nadiren uluslararası seyahatlere çıkan Kim Jong-Un’un Rusya’da temaslarda bulunacağını duyurdu. Kremlin, önceki gün Putin’in Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentine gideceğini açıklamış fakat Kim Jong-Un ile görüşme hakkında bir detay paylaşmamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini destekleyen nadir ülkelerden olan Kuzey Kore ile Rusya’nın bir dizi anlaşma yapması bekleniyor.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, Kim Jong-Un’un Pazar günü Pyongyang’dan ayrıldığını ve Salı günü Putin ile görüşeceğini iddia etti.

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