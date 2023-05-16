The Guardian’dan seçim başyazısı: Otokrasiye atılmış bir adım mı?

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, Türkiye'deki seçimlerin ardından bir başyazı yayınladı...

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Guardian gazetesi, “yazı işleri” imzasıyla yayınlanan başyazıda, seçimleri analiz ederek, olası senaryolar üzerinde durdu.

“Guardian’ın Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili görüşü: Otokrasiye atılmış bir adım mı” başlığıyla kaleme alınan yazıda, “Şaşırtıcı seçim sonucuna göre Erdoğan, iktidarını 30 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Seçimden önce seçmenin Erdoğan’a sırtını döneceğine inanmak için geçerli sebepleri vardı. Seçim öncesi yapılan anketlerde oylamanın kafa kafaya gideceği ve muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da az bir farkla önde olduğu görülüyordu” hatırlatması yapıldı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN YARIŞI BİTMEDİ”

Analizde, “Bu iyimserlik gitti. AKP önderliğindeki koalisyon mecliste de sürpriz bir şekilde çoğunluğu elde etti. Fakat Kılıçdaroğlu’nun yarışı bitmedi” yorumu yapılırken artan enflasyon ve deprem felaketleri sonrasında hükümetin yardımlarda yetersiz ve geç müdahalede bulunmasına rağmen bu sonucun çıktığına da dikkat çekildi.

The Guardian’da yayınlanan makalede, “Muhalefetin kazanmasının Türkiye’yi batıya yaklaştıracağını umut eden Avrupa ve ABD için 5 yıl daha Erdoğan’la olmak hoş karşılanmayacak bir gelişme. Eğer Sayın Erdoğan, en odaklanmış ve birlikte olmuş demokratik zorluğu atlatırsa, Türkiye’yi tam bir otokrasiye çevirme yolu da açılıyor” denildi.

“KILIÇDAROĞLU İKNA EDEMEZSE…”

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmeni ikna etmek için 2 haftası olduğu belirtilirken, “Saldırgan medya çoğunluklu olarak Erdoğan’ı desteklerken bu çok zor. Eğer muhalefet bunu başarırsa şehir dışında yaşayan milliyetçi seçmeni ikna etmeli” yorumu yapıldı.

Makale, “Kontrolden çıkan enflasyonun yarattığı ekonomik acıya rağmen Erdoğan, muhafazakar işçi sınıfını, haklarını koruyacak liderin kendisi olduğuna ikna etti. Kılıçdaroğlu aksine ikna edemezse orta vadede Türkiye demokrasisinin görüntüsü kasvetli görünüyor” ifadesi yer aldı.

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