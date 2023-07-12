Titan faciasıyla ilgili kan donduran iddia: “Öleceklerini saniyeler önce anladılar”

Tarihe ikinci Titanik faciası olarak geçen OceanGate'e ait Titan denizaltı aracının geçtiğimiz ay patlamasıyla beş kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bir su altı uzmanı da kaza anında neler yaşanmış olabileceğini anlattı: "Korku filmi gibi olmalı. 48 ila 71 saniye önce öleceklerini anladılar."

Sozcu.com.tr

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1912’de buz dağına çarparak batan Titanik, dünyanın en ilgi çeken kazalarından biri. Filmlere, belgesellere konu olan gemi, son yıllarda ise OceanGate isimli firmanın turizmini yaptığı enkazıyla öne çıkıyordu.

Şirket, Titan ismin verdiği araçlarıyla enkaza geziler düzenliyordu. 250 bin dolarlık biletleriyle gezi, kâşiflerin ve zengin isimlerin dikkatini çekerken 18 Haziran’da yaşanan kazayla her şey bir anda değişti.

18 Haziran’da OceanGate’in CEO’su Stockton Rush ile birlikte Fransız Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamish Harding, iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleyman Dawood’dan oluşan beş kişilik ekip enkaza doğru ilerlerken kayboldu. Merkezle iletişimi kesilen araçtan günlerce haber alınamadı ve sonunda aracın patladığı haberi geldi.

Olay Titanik laneti olarak adlandırılırken ve aracın parçaları çıkarılırken şirket de çalışmalarını durdurdu. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken pek çok uzman da okyanusun derinliklerinde neler yaşanmış olabileceğine dair teoriler üretiyor.

ÖLECEKLERİNİ SANİYELER ÖNCE ANLADILAR

Son olarak da ​​İspanyol mühendis ve su altı uzmanı José Luis Martín, Titan’ın 18 Haziran’da patlamadan önceki son saatleri için bir zaman çizelgesi sundu.

Martín’e göre; Titan’ın kontrollü batırılması sırasında, gemiyi itişsiz bırakan bir elektrik arızası meydana geldi. Martín, ölümcül arızanın yaklaşık 5.500 fit derinlikte meydana geldiğine inandığını söyledi:

​”Bu noktada, deniz tabanına doğru baş aşağı düşmeye başlar. Kontrol ve güvenlik işlevleri hasar gördüğünden artık manevra yapılamaz. Pilot, ağırlıkları düşürmek ve yüzeye dönmek için acil durum kolunu etkinleştiremedi ve büyük ihtimalle kol, böyle bir acil durum için de yetersizdi.”

Martín, sözlerine şu şekilde devam etti: ​”Korkuyu ve ıstırabı hayal edin. Korku filmi gibi olmalı. Her şey 48 ila 71 saniyelik serbest düşüş sırasında gerçekleşti. O zaman diliminde her şeyin farkına varıyorlar. Üstelik tamamen karanlıkta. O anlarda neler yaşadıklarına dair bir fikir edinmek zor. Bu 48 saniye veya bir dakika sonra da patlama ve ani ölüm meydana geliyor.”

DAHA KIRILGAN BİR MALZEME KULLANILMIŞ

Virginia Tech okyanus mühendisliği profesörü Stefano Brizzolara da gövde ile ilgili yapısal sorunların, ölümcül patlamanın nedenleri arasında olabileceğini belirtti. Brizzolara, “Bu durumda yapısal arızaya neyin sebep olduğunu söylemek zor, ancak herhangi bir küçük malzeme ve geometrik kusur, bağlantıların yanlış hizalanması yapısal çökmeyi başlatmış olabilir” dedi.

Brizzolara, karbon fiberin olası kusurlara çok yatkın olduğunu ve diğer malzemelere göre daha kırılgan bir davranış sergilediğini de sözlerine ekledi.

OceanGate, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da kazadan beri Stockton Rush, ihmalkarlıklarla suçlandı. Pek çok sorunu görmezden gelen OceanGate CEO’sunun 2021’de Meksikalı seyahat blog yazarı Alan Estrada’e verdiği röportajdaki sözleri ise kazadan sonra yeniden gündeme geldi. Rush, bu röportajda bir yenilikçi olarak hatırlanmak istediğini söylüyor:

“General Douglas MacArthur ‘Çiğnediğiniz kurallarla hatırlanıyorsunuz’ demiş. Titan yapmak için bazı kuralları çiğnediğimi biliyorsunuz. Arkamdaki mantık ve iyi mühendislikle onları kırdığımı düşünüyorum.”

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