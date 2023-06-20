Titanik’i görmek isteyen taşıyan turistlerin son fotoğrafı ortaya çıktı: Kritik saatlere giriliyor

Dünyanın en popüler batıklarından biri olan Titanik'in enkazını incelemek için Atlas Okyanusu'nun 12.500 fit derinliğine inen ve turistleri taşıyan aracın kaybolması sonrasında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor... Yetkililer araçta 96 saatlik oksijen kaldığını açıklarken turistlerin son fotoğrafı da ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en meşhur gemi kazalarından biri olarak bilinen ve 1913’de yüzlerce insanın öldüğü Titanik’in enkazını görmek için düzenlenen turistik tur felaketle sonuçlandı…

“Asla batmayacağı” iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış fakat 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Birçok film ve edebiyat eserine ilham kaynağı olan geminin enkazını görmek için düzenlenen turda ise bir felaket yaşandı.

OceanGate Expeditions isimli şirket, denizaltına inen ve özel bir sistemle kontrol edilen aracın Titanik’in batığına inerken kaybolduğunu duyurdu.

Atlas Okyanusu’nun 12.500 fit derinliğinde kaybolduğu açıklanan araç için arama-kurtarma çalışmaları başlarken, yetkililer 96 saatlik oksijen olduğunu duyurdu.

Bu hesaplamalara göre araç içerisindeki oksijen Perşembe günü saat 12 sularına kadar araçtaki mürettebat ve turistlere yetecek. Uzmanlar, aracın “insanlı kurtarma” çalışmaları yapılmasına imkan vermeyecek bir derinlikte olmasından endişe ettiğini duyurdu.

OceanGate Expeditions isimli şirket tarafından gerçekleşen tura İngiliz milyarder Hamish Harding’in yanı sıra keşfi organize eden şirketin CEO’su Stockton Rush ve Fransız kaşif PH Nargeolet’in de yer aldığı belirtildi. Keşif aracının son bilgi mesajını MV Polar Prince isimli gemiye Pazar günü 04.00’te attığı da öğrenildi.

Titan isimli aracın Polar Prince isimli ana gemiye her 15 dakikada bir mesaj verdiği ve konumunu belirttiği açıklanırken, araçta iki de mürettebat olduğu aktarıldı.

OceanGate’in internet sitesinde 8 günlük programa katılmak için herhangi bir dalış tecrübesi istenmediği belirtilirken, “Açık denizde ufak teknelere binmek” gibi bazı fiziksel yeterliliklere bakıldığı belirtiliyor.

Titan isimli aracın kendi kendine yol alma özelliği bulunmuyor. Ana gemiden gelen mesajlar ve talimatlar aracılığıyla yol alabiliyor. Otonom bir şekilde ilerlemediği için tam bir denizaltı olmayan ve “su altında kalabilen araç” kategorisine giren Titan, bir destek platformu aracılığıyla yol alabiliyor.

Dubai’deki Action Aviation’un CEO’su olan milyarder iş insanı Harding, daha önce uzaya gitmiş, her iki kutbu da ziyaret etmiş ve dünyayı dolaşmıştı. Harding, okyanusun dibinde en çok zaman geçiren adam olmak da dahil olmak üzere 3 kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

“GÜVENDE OLMAK İSTİYORSANIZ, YATAKTAN KALKMAYIN”

Olaydan çok önce şirketin CEO’su Rush’ın açıklamaları da gündem oldu… Rush, bu tür yolculukların güvenli olduğunu söylerken, “En çok endişelendiğim şey, beni yüzeye çıkmaktan alıkoyacak şeyler” demişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi Rush’ın sözlerini manşetlerine taşırken ünlü iş insanı geçen sene güvenlik ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Rush, “Biliyorsunuz her şeyin bir sınırı var. Bir noktada güvenlik de tamamen saçmalığa dönüşüyor. Yani eğer güvende olmak istiyorsanız yatağınızdan hiç kalkmayın” yorumunu yapmıştı.

Geçen yıl CBS News’e konuşan Rush, “Aracınıza binmeyin. Hiçbir şey yapmayın. Bir noktadan sonra bir risk almanız gerekiyor ve burada da durum gerçekten bir risk/ödül dengesi. Ben bunu kuralları yıkarak elde ediyorum” demişti.

İlginizi Çekebilir Titanik'i göstermek için yola çıktı, okyanusta kayboldu

İlginizi Çekebilir Titanik'in gizli hazineleri ortaya çıktı: Altınlar tespit edildi

İlginizi Çekebilir 40 yıl sonra ortaya çıktı... Titanik'in bu görüntüleri ilk defa yayınlandı