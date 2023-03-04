Tunus’ta sendikalar sokağa indi

Tunus Genel İşçi Sendikası "sendikal haklar" için sokağa çıktı.

Sozcu.com.tr

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Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), “sendikal hakların kısıtlanmasını ve mevcut sosyal ekonomik durumu” protesto etmek için gösteri düzenledi.

TGİS’in çağrısı üzerine sendika üyesi yaklaşık 2 bin kişi, başkent Tunus’taki Muhammed Ali Meydanı’nda toplandı. Gösteride, “Korku yok, terör yok, güç halkın elinde”, “Polis devletinde özgürlük olmaz”, “Canımızla kanımızla sendikanın yanındayız” yazılı pankartlar taşındı.

TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tabubi, burada yaptığı konuşmada “Dünyadaki tüm sendikalar gibi, işçilere yapılan adaletsizliğe, sendikal hakların verilmemesine ve grev hakkının engellenmesine karşı çıkacağız” dedi. Tek silahlarının diyalog olduğuna vurgulayan Tabubi, “Bizim şiddetle veya terörle işimiz olmaz, biz haklarımızı diyalog yoluyla ve barışçıl gösterilerle alacağız. Ülkede diyalog kelimesi bir suç haline geldi. Biz farklı görüşlere rağmen açık fikirli, hoşgörülü ve birbirine kenetlenmiş bir ülkede olan Tunus’tayız” ifadelerini kullandı.

GENEL GREV ÇAĞRISI

TGİS, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamayla “sendikal haklara yönelik kısıtlamaları ve ülkedeki ekonomik durumu protesto etmek” için çeşitli sektörlerde grev ve bazı kentlerde gösteri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

TGİS'in çağrısı ile 18 Şubat’ta Sfaks, Tuzer, Medenin, Kasrin, Kayravan, Nabil, Monastir ve Cenduba kentlerinde yüzlerce sendika üyesi gösteri düzenlemişti. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gösterilere katılarak açıklamalarda bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch’in sınır dışı edilmesi talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Said, TGİS’in grev duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, sendikal hakların Anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bu hakların siyasi hedeflere ulaşmak için öne sürülemeyeceğini belirtmişti.

Ülkede 11 Şubat’tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkede bazı siyasilere yönelik gözaltıların “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti. (AA)

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