Turistik Yunan adasında bir Türk gözaltına alındı

Son yıllarda Türk turistin gözde tatil beldelerinden olan Yunanistan'ın Sisam Adası'nda yaşanan olay hem ülke basınında hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda Türk turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Kuşadası’nın karşısında yer alan Yunan adası Sisam’da korkunç bir olay yaşandı…

Sisam’da tatil yapan bir Türk turist, kiraladığı otomobille 42 yaşındaki İsviçreli bir turiste çarptı. Motosiklet kullandığı sırada otomobille çarpışan kadın yaralanırken Türk turistin ise olay yerinden kaçması büyük tepki çekti.

Adanın doğusundaki Glikoriza’da yaşanan kazaya tanık olanlar İsviçreli turiste yardım etmek için müdahale ederken, hastaneye kaldırılan kadın bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü sonrasında polis kadına çarpan ve kaçan Türk turisti aramaya başladı.

Türk turistin, çalılık bir alanda bulunduğu açıklanırken, ismi açıklanmayan turist gözaltına alındı.

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