Türkiye, Gazze’ye yardım götürecek mi?

İngiliz haber ajansı Reuters, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin "Türkiye, Gazze'ye insani yardım için hazır, ancak bu şartlarda yardım götürülmesi zor" dediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım için hazır olduğunu ancak mevcut şartlarda yardım götürülmesinin zor olduğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oradaki durum karmaşık, mevcut şartlarda yardım götürülmesi çok zor. Biz buna yönelik hazırlığımızı yaptık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazırdır” dedi.

BM’DEN 9 MİLYON DOLARLIK ACİL YARDIM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırılarında can kaybının 1300’ü aştığı Gazze’ye acil yardım fonundan 9 milyon doların tahsis edildiğini duyurdu.

Griffiths, “İşgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum giderek kötüleşiyor. Acil yardım çabalarını mümkün kılmak için 9 milyon dolar tahsis ettim” diye konuştu.

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