Türkiye ile ilgili soruşturma devam ederken New York Belediye Başkanı’ndan yeni hamle

Son dönemde hakkındaki rüşvet iddialarıyla gündeme gelen New York Belediye Başkanı Eric Adams'tan yeni bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda hakkında rüşvet iddialarının ayyuka çıktığı ve Türkiye’den bazı bağışçılar aracılığıyla seçim kampanyasını yönettiği öne sürülen New York Belediye Başkanı Eric Adams, Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Adams, 2021 kampanyasına yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken bir yasal savunma fonu oluşturdu.

Fon, bağımsız bir kurum olan kentin Çıkar Çatışması Kurulu (Conflict of Interest Board) tarafından izlenecek.

CİHAZLARINA EL KONMUŞTU

Yasalara göre şehir çalışanlarının belirli yasal faturaları ödemek üzere para toplamak için yasal savunma fonları kurmalarına izin veriliyor.

FBI, belediye başkanının kampanya finansmanını ve Türkiye ile olası bağlarını araştırıyor.

Bu ayın başlarında ajanlar Adams’ın çevresindeki üç kişinin evini aramış ve Adams’ın telefonuna ve cihazlarına kısa süreliğine el koymuştu.

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