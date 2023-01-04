Türkiye ile Suriye arasında normalleşme süreci Suriye’deki muhaliflerin tepkisini çekti

Rusya arabuluculuğunda Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinde gözler Ankara'da... Türkiye'nin Suriye'de destek verdiği gruplar iki ülke arasındaki yumuşamaya tepki gösterirken, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkililer de görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının 28 Aralık’ta Moskova’da görüşerek birçok konuyu masaya yatırması ile birlikte gözler bölgede Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplara çevrildi.

İngiliz haber ajansı Reuters 2011 yılından beri karşı karşıya olan Ankara ile Şam arasındaki normalleşme süreci ile ilgili kapsamlı bir analiz ve derleme yaptı. Moskova’da gerçekleşen görüşmeler sonrasında taraflardan açıklamalar gelirken, Türkiye’nin Suriye’de desteklediği muhalif gruplar ile ilgili de yeni bilgiler geldi.

“NORMALLEŞMEYİ DÜŞÜNEMİYORUZ BİLE”

Haberde, “İki ülke arasında normalleşme adımları Suriye’deki silahlı ve siyasi muhalefette rahatsızlık yarattı. Heyet Tahrir el-Şam’ın videolu bir mesaj yayınladığı ve bu üçlü görüşmenin tehlikeli bir sapma olacağını duyurdu. Bölgedeki bir diğer grup olan Ahrar el-Şam ise, ‘Müttefikimiz Türkiye’nin durumunu anlıyoruz fakat şu an Suriye hükümetiyle bir normalleşmeyi düşünemiyoruz bile’ ifadesini kullandı” denildi.

“TEPKİLERİ GÖRÜYORUZ AMA…”

Dün Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye Ulusal Koalisyonu’nun görüştüğüne dikkat çekilirken Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise ismini vermeden açıklamalarda bulundu. Türk yetkili, “Muhalif grupların tepkilerini görüyoruz fakat Türkiye kendi kararlarını veriyor. Zaten bakanlarımızın ilk görüşmesinde aniden sonuç çıkmasını beklemek gerçekçi değil” dedi.

Reuters haber ajansının yayınladığı haberde, “Türkiye ile Suriye’nin normalleşme süreci Suriye’deki savaşın başında imkansız görülüyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad’a terörist diyordu ve Esad görevde olduğu sürece Suriye’de barışın gelmeyeceğini söylüyordu” denildi.

Öte yandan Reuters’ın haberinde Esad’ın da Erdoğan’ı “Suriye topraklarını çalmakla” suçladığı da hatırlatıldı.

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