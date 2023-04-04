Türkiye ile Suriye hakkında çarpıcı iddialar: Rusya ile anlaşıldı mı?

Son haftalarda Ankara-Şam hattında normalleşme adımları atılırken, Arap medyasından Türkiye-Rusya-Suriye-İran görüşmeleri ile ilgili bazı iddialar geldi.

Sozcu.com.tr

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Savaşın ve kaosun 10 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye ile Türkiye arasında normalleşmeye yönelik adım ve açıklamalar son dönemde yoğunlaşırken gözler Rusya ve İran arabuluculuğunda iki ülkenin masaya oturma ihtimalinde…

Dört ülkenin dışişleri bakanı yardımcıları bir araya gelerek bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Arap ve Rus medyası kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelere büyük ilgi gösterse de, tarafların konuyla ilgili net açıklamalar yapmaması belirsizliği sürdürüyor.

Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, dört ülkeden diplomatların görüştüğünü yazarken bu isimlerin dışişleri bakanlığı seviyesinde bir görüşme için zemin yokladıklarını yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar Suriye hükümetinin heyetinin Rus heyetiyle görüştüğünü ve daha sonra ayrı olarak da İranlı heyet ile görüştüğünü aktardı.

Türk heyetinin de Rus ve İranlı yetkililerle ayrı ayrı görüştüğünü yazan gazete Suriye devlet ajansı SANA’nın Şam ve Moskova’nın bazı konularda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Rus medyasından alıntılanan haberde, Rusya ve Suriye’nin “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı ve Türkiye’nin ülkede konuşlanmasının bitirilmesi” konusunda anlaştığı öne sürüldü.

RUS YETKİLİ: TÜRK ASKERİ ÖNEMLİ

Fakat Asharq Al-Awsat’a konuşan bir Rus diplomat bu iddiaları yalanladı. İsmini açıklamayan Rus kaynak, “Tarafların bazı konularda anlaşma sağladığına dair iddialar gerçek değil” dedi. Rus yetkili aksine, bölgede Türk askerinin varlığının bölgede tansiyonu düşürmek ve Suriyeliler ile terör örgütleri arasındaki savaşı bitirmek için önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.

Rus yetkili Türkiye ve Suriye’nin bölgedeki askerler konusunda birlikte karar vermelerinin daha doğru olduğunu da dile getirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mart ayında Moskova’ya gitmiş ve Türk askerinin bölgeden çekilmemesi durumunda normalleşme süreci için adım atmayacağını söylemişti.

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