Türkiye karşıtı ABD’li senatör Menendez’in yüzsüzlüğü: Yeniden aday olacak

Rüşvet aldığı iddiasıyla ABD siyasetini çalkalayan 69 yaşındaki Demokrat senatör Menendez'den yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yaparak gündem olan ABD’li Demokrat senatör Bob Menendez gündemden düşmüyor… Eşiyle birlikte külçe külçe altın ve lüks otomobilleri kabul ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Menendez, siyaseti bırakmayacağını söyledi.

566 bin dolar nakit para, 13 adet külçe altın ve 60 bin dolar değerindeki Mercedes marka otomobili rüşvet olarak kabul ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Menendez’in 2018-2022 yılları arasında kendisine gelen hava temizleme cihazı ve egzersiz aletlerini de hiçbir ücret ödemeden sahiplendiği tespit edilmişti.

Cuma günü, “Partimden istifa etmeyeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum” demişti. ABD medyası Menendez’in bugün bir basın toplantısı düzenleyerek 2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını duyuracağını aktardı. Menendez’in Demokrat Parti’den olmasa bile bağımsız olarak aday olabileceği aktarıldı.

Menendez’in siyasi kariyerini yaklaşık 50 yıl önce başlattığı ve belediye başkanlığı da yaptığı Hudson County’de konuşma yapacağı da belirtildi. 2006 yılından beri Senato’da görev alan Menendez, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Menendez’in evine yapılan baskında da çok yüklü miktarda nakit para ele geçirilmişti.



NE OLMUŞTU?

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) müfettişler, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes’ten Adalet Bakanlığı'ndan bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla suçlanan Menendez’i soruşturuyordu.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı. Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020’de verildiğini söylemişti.

ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere 600 bin dolar üstünde hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması “IS EG Halal”den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.

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