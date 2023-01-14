Türkiye karşıtı ABD’li Senatörden Biden’ın F-16 satışı kararına anında itiraz geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin kararını Kongre'ye iletti. Kaynaklar, Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışı için Kongre’den onay istediğini aktardı. Senato’nun Türkiye’ye ‘ret’ yanıtı vermesi için aylardır yoğun lobi faaliyeti yürüten Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den itiraz gecikmedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Joe Biden yönetiminin Kongre'den “Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını onaylamasını istediği” bildirilirken, Yunan lobisine yakın Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den anında itiraz geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyonuna ilişkin kararını Kongre’ye iletti. Konuya yakın kaynaklar, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre'den onay istediğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiği bildirildi. ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Türkiye, 2021'de ABD'den 40 F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti istemişti. ABD Başkanı Biden da satışa destek verdiğini açıklamıştı.

‘ERDOĞAN TEHDİTLERİNE SON VERENE KADAR ONAYLAMAYACAĞIM’

Satışa baştan beri karşı çıkan ve Senato'nun Türkiye'ye ‘ret' yanıtı vermesi için aylardır yoğun lobi faaliyeti yürüten Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez, yayınladığı açıklamada “Defalarca açıkça belirttiğim gibi Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını kesinlikle karşı çıkıyorum” dedi.

Menendez, “Erdoğan hükümetinin insan haklarını ve demokratik değerleri hiçe sayan konumu ve Türkiye'de istikrarı bozucu davranışları” nedeniyle satışa karşı olduğunu yineleyerek “Erdoğan tehditlerine son verinceye ve güvenilir bir müttefik gibi davranmaya başlayana kadar bu satışı onaylamayacağım” ifadelerini kullandı.

Menendez ayrıca “güvenilir bir NATO müttefiki” olarak nitelediği Yunanistan'a F-35 satışına da büyük destek verdiğini kaydetti.

Reuters'ın haberine göre üst düzey bir ABD'li yetkili de Menendez'in itirazı nedeniyle F-16 satışı sürecinin devam etmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları sürdüğü sürece Kongre F-16 satışını büyük ihtimalle onaylamayacak.

Konunun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette gündeme gelmesi bekleniyor.

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