Hayat kurtaran arama köpekleri nasıl eğitiliyor?

Meksika'dan Adıyaman'a gelen ekibin arama kurtarma köpeği Proteo'nun enkaz çalışmaları sırasında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratırken Meksika basını arama kurtarma köpeklerinin nasıl eğitildiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika’dan Adıyaman’a gelen ekibin arama kurtarma köpeği Proteo enkaz çalışmaları sırasında hayatını kaybetti.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da çalışmalarını sürdüren Meksika ekibi, Proteo’nun anısına saygı duruşu ve tören düzenledi. Proteo, Türkiye’ye arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Meksika’dan gelen 16 köpekten biriydi.

Haber büyük üzüntüye yol açarken, Meksika merkezli El Financiero gazetesi, arama kurtarma köpeklerinin nasıl ve ne kadar sürede eğitildiğini yazdı.

HENÜZ 4 AYLIKKEN EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Meksika Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitilen bu köpeklere 3 aylıkken mikroçip takılıyor ve kimlikleri çıkarılıyor. Köpekler 4 aylık olduktan sonra arama kurtarma ekiplerine entegre edilerek eğitime başlıyor ve bir yaşına girene kadar eğitimleri devam ediyor.

Köpekler daha sonra orduda çeşitli uzmanlık alanlarına göre ayrılıyor. Bu uzmanlıklardan biri de doğal afetlerde insanların kurtarılmasını kapsıyor.

Proteo, adını Yunan mitolojisindeki Poseido’nun oğlu Proteus’tan alıyor. Yunan mitolojisinde Proteus, geleceği önceden tahmin edebiliyor.

PROTEO’NUN EĞİTMENİ: SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Proteo’nun sahadaki eğitmeni ve ondan sorumlu asker Villeda, köpeğin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni her zaman hatırlayacağım. Tüm Meksika umarım seni hep hatırlar, asla unutmaz. Bir gün birbirimizi tekrar göreceğiz” dedi. (DHA)

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