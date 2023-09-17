Türkiye’yi pas geçecekleri plan belli olmuştu: Dikkat çeken analiz

Bu ay yapılan G-20 Zirvesi'nde kabul edilen Hindistan-Orta Doğu ticaret koridorunda Türkiye'nin tamamen "pas geçilmesine" tepkiler büyürken, dikkat çekici bir haber İngiliz medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

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G-20 Liderler Zirvesi’nde gündeme gelen ve kabul edilen Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoru planı ile ilgili dikkat çekici bir haber İngiliz Financial Times gazetesinden geldi.

Gazete, Türkiye’nin pas geçileceği (by-pass) bu ticaret koridoruna karşı bir alternatif oluşturulması için Ankara’nın baskı yapmayı planladığını yazdı. Gazete, “Ankara, Asya’dan Avrupa’ya malların götürülmesi için geleneksel rolünü benimsemeyi amaçlıyor. Türkiye, bu ay yapılan G-20 Zirvesi’nde kabul edilen Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoruna bir alternatif oluşturmak için yoğun müzakere içinde” ifadelerine yer verdi.

Adam Samson imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu planı beğenmediği belirtildi. Yeni planda Hindistan’dan gönderilen ürünler eskiden olduğu gibi Bağdat ve Türkiye üzerinden gönderilmeyecek mallar Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa pazarlarına gönderilecek. Bu koridorun oluşturulmasını destekleyen ABD ve AB’nin Çin’in bölgedeki etkisini azaltmak olduğu da kaydedildi.

HAKAN FİDAN AÇIKLAMA YAPTI

Financial Times’a konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fidan, “Uzmanların, Hindistan-Orta Doğu koridorunun mantıklı ve etkili olduğuna dair şüpheleri var. Jeostratejik endişeler daha fazla. Bir ticaret rotası sadece ticaret anlamına gelmez. Aynı zamanda jeostratejik bir rekabetin de yansımasıdır” dedi.

Fidan, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yoğun müzakereler içinde olduğunu ve alternatif bir yol hattı oluşturmak için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bu yeni 17 milyar dolarlık planda taşımacılık Irak’ın Büyük Faw Limanı’ndan başlayarak Irak’ın 10 bölgesinden geçerek Türkiye’ye ulaşacak. Bağdat yönetiminin paylaştığı görüntülerde bu planda 1200 kilometrelik hızlı tren hattı döşenecek ve üç aşamada bu süreç tamamlanacak. Projenin 2050’de tamamlanması bekleniyor. Fakat Financial Times’a konuşan uzmanlar, bu projede finansal olarak ve güvenlik açısından bazı sıkıntılar olabileceğini belirtti. Uzmanlar, Türkiye’nin ekonomik durumunun bu projeyi kaldırmaya yetecek kadar olmayabileceğini söylerken Irak’taki güvenlik sorunlarının da sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekti. Irak, kötü altyapı, zayıf hükümet ve siyasi belirsizlikle birlikte maddi sıkıntılar da yaşayan bir ülke olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, G-20 Zirvesi’nde gündeme gelen Hindistan-Orta Doğu koridorunun da hayata geçmesinin onlarca yıl sürebileceğine dikkat çekti. Financial Times’taki haberde, “Türkiye ABD, AB, Rusya ve Çin ile sağlam ilişkiler kurarak doğu ile batı arasında stratejik bir hat kuruyor. Bu yaklaşım zaman zaman batı ile gerilime sebep oluyor. Bu hafta Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bazı Türk şirketlerine yaptırım uygulandı” denildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi durumunda bu konuda konuşma fırsatı yakalayabileceğini de hatırlattı. ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? G-20 Liderler Zirvesi’nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, Hindistan’daki G20 zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorusu üzerine, Çin’in kuşak ve yol projesini hatırlatarak konuda yol alındığını ve Marmaray da dahil o planın içinde olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan, Hindistan Başbakanı’nın gündeme getirdiği yeni yol hattı ile ilgili olarak, “Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda” demişti.

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