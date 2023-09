Türkleri engellemek için yasa çıkıyor: Almanya’dan tartışma yaratan adım

Son dönemde çok sayıda Türk vatandaşının Almanya'ya iltica etmesi ile ilgili tartışmalar büyüyor... Alman kamuoyundan gelen tepkilerle koltuğu sallantıda olan Başbakan Scholz, Türklere karşı bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman hükümetinde kriz yaratan, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Dışişleri Bakanı Baerbock'un ters düştüğü iltica prosedüründe Başbakan Olaf Scholz devreye girdi.

Scholz, İçişleri Bakanı Baerbock'un itiraz ettiği AB İltica Yasası'nın tamamlanıp daha da sertleşmesi için talimat verdi.

Kısa sürede AB ile anlaşmalı olarak çıkması beklenen yasanın ilk hedefi “Türklere ilticayı” yasaklamak. Alınan bilgilere göre, bu maddenin detayları da belli olmaya başladı.

İLK ADIM: SİYASİ ZULÜM İDDİASI KABUL EDİLMEYECEK

Güvenli sayılan Türkiye’den gelen Türk vatandaşlarının iltica süreçleri zorlaştırılacak. Şu an resmi verilere göre Türk vatandaşlarının kabul oranı yüzde 20'lerde. Türkler artık, “Siyasi zulüm iddiasıyla” iltica talep edemeyecek, ettiği takdirde de Alman makamlar tarafından kabul edilmeyecek.

Maddede, “Ülkesinde savaş, büyük insani kriz olmayan Türkiye, Hindistan, Tunus, Sırbistan ve Arnavutluk vatandaşlarına iltica hakkı verilmeyecek. İlticada ana kriter, savaş hali, insanlık dramı yaşanması, iç savaş, terörizmden kaçış gibi konular olacak” denildi.

İKİNCİ ADIM: SINIRDA GÖZALTI

Daha fazla ilticacı akınını ve kayıt olmadan kaçak girişleri engellemek için ikinci bir aşama daha düşünülüyor.

Buna göre, “AB'nin dış sınırları”nda kamplar oluşturulacak. Gelen kişiler bu kamplara alınacak ve kimlik tespitleri yapılacak.

Burada, Almanya ya da başka ülkeye iltica etmek isteyenlerin durumu incelenecek ve buna uygunsa, Almanya'ya geçişine izin verilecek. 2015'te de gündeme gelen bu plan sertleştirilecek.

KİMLERE SIĞINMA HAKKI VERİLECEK?

Türkiye'den gelip de hakkında siyasi takibat olduğunu kanıtlayanlara sığınma hakkı verilecek. Sığınma verilenler, AB'nin çeşitli ülkelerine dağıtılacak. Bunu istemeyen devletler, her almadıkları sığınmacı karşılığı 20 bin Euro tazminat ödeyecek.



Plana göre, AB'nin dış sınırlarındaki bu merkezler gözaltı merkezleri olacak ve ortalama iki hafta kaçaklar bu merkezde tutulacak. Çocuklu ailelere ise özel muamele edilecek. Onlara daha rahat kamp koşulları sağlanacak.

Suriye, Sudan ve Afganistan'dan gelenlere ise ilticada kolaylık sağlanmaya devam edilecek.

HÜKÜMET ZORDA

Kaçak göçmen krizi son dönemde Almanya’da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Yapılan son anket çalışmalarına göre hükümete olan güven azaldı ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) yüzde 21'leri aştı.

Ülkede her kesimden, kaçak göç akınının bir an önce durdurulması çağrıları yükseliyor. Mevcut hükümet anket sonuçlarına göre şu an bir seçim olsa çoğunluğu kaybediyor.

Başbakan Scholz'un partisi SPD'nin oyu yüzde 17.5, büyük ortak Yeşiller'in oyu yüzde 13,5. Bunlardaki toplam kayıp 10 puanı aştı.

Küçük ortak FDP'nin oyu ise yüzde 5.5 oldu. Sağ parti Hıristiyan Demokratlar yüzde 27, en sağdaki AfD ise yüzde 21.5 oy alıyor. Aşırı Sol Parti ise yüzde 5'lerde.

İlginizi Çekebilir Türklerin Almanya'ya ölüm yolculuğu: Polis gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir Almanya'daki Türklere 3 yılda Alman vatandaşlığı: İşte şartlar

İlginizi Çekebilir Almanya'ya gitmek isteyen Türkler için online vize kolaylığı! İşte aranan şartlar

İlginizi Çekebilir Yüzsüzlüğün böylesi: Sokağın ortasında cinsel ilişkiye girdiler