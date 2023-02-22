Ukrayna’dan anlaşma açıklaması: Türkiye ve BM’den isteyeceğiz

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken yaşanan tahıl krizini çözmek için yapılan anlaşma ile ilgili bir açıklama Kiev yönetiminden geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’den beri savaş devam ederken bugün Ukraynalı üst düzey yetkililerden dikkat çekici açıklamalar geldi.

Türkiye ile birlikte Birleşmiş Milletler’in aracılık ettiği tahıl anlaşmasının süresinin dolmasına kısa bir süre kala Ukrayna’nın Onarımdan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Kasım ayında uzatılan ve 18 Mart’ta sona erecek tahıl anlaşması ile ilgili konuşan Vaskov, “Bu hafta Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e tahıl anlaşmasının yenilenmesi için görüşmelerin başlaması adına istekte bulunacağız” dedi. Vaskov, anlaşmanın en az bir yıl uzatılmasının talep edileceği de belirtti.

Bu hafta resmi bir talepte bulunulacağını söyleyen Vaskov, geçen sefer Türkiye’de yapılan görüşmelerin tarihi ya da konumu ile ilgili de bir bilgi vermedi. Vaskov, “Biz bu sefer anlaşmanın sadece 120 gün değil en az 1 yıl uzatılmasını talep edeceğiz” ifadesini kullandı.

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