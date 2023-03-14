Ukraynalı askerlerin İspanya’daki eğitimi tamamlanıyor

İspanya Savunma Bakanlığı, Leopard 2 A4 tipi tanklar için ülkede bulunan Ukraynalı askerlerin eğitiminin bu hafta içinde sona ereceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını tedarik etme kararı sonrası Ukrayna ordusundan tank mürettebatları, eğitim için birçok ülkeye gitti.

İspanya Savunma Bakanlığı, 10 tankçı ekibin eğitiminin bu hafta içinde tamamlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Leopard 2 A4 muharebe tanklarının mürettebatı ve ikinci kademe bakım personelinin eğitimleri bu hafta sona eriyor. Bu grup, Zaragoza’daki Toledo Eğitim Koordinasyon Merkezi (TTCC) tarafından verilen özel eğitim kurslarını tamamlayan ilk Ukraynalı gruptur” denildi.

ASKERİ GRUP 16 ŞUBAT’TA GELDİ

Açıklamada, Leopard 2 tankları konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından, 16 Şubat’ta ilk Ukraynalı grubun eğitim için ülkeye geldiği bildirildi.

Eğitimin 4 hafta sürdüğü, eğitim alan mürettebatın tankın kullanımı ve bakımının nasıl yapıldığını öğrendiği aktarıldı.

İspanya, Ukrayna’ya 6 adet Leopard 2 A4 tipi tank yollayacak.

İNGİLTERE’DE DE EĞİTİM ALIYORLAR

İngiltere Savunma Bakanlığı, Şubat ayında yaptığı açıklamada Ukraynalı mürettebatın Challenger 2 tankları için eğitiminin sürdüğünü duyurmuştu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, eğitim alan askerleri ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, “İngiliz Challenger 2 tankları konusunda eğitim alan Ukraynalı askerlerle tanışmak ilham verici. Ülkelerinin kurtuluşu için başarılı olma kararlılıkları Rusya’ya güçlü bir mesaj gönderiyor. Ukraynalılar savaşmaya devam edecek. Ukrayna’yı desteklemek için gerekenleri sağlamaya devam edeceğiz” demişti.

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