Ülke teyakkuzda: Türk pasaportları çıktı, cesetler ortaya çıkabilir

Son dönemde Türkiye ile ilişkilerini geliştiren İsrail'de gündem bir anda değişti...

Sozcu.com.tr

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İsrailli yetkililer, Netanya şehri sahillerinde bulunan bir şişme bot yüzünden teyakkuza geçti…

Sahilde tespit edilen ve yapılan inceleme sonucunda içinde Somali ve Türkiye pasaportlarının bulunduğu botu analiz eden uzmanlar açıklama yaptı.

Kaçak mültecilerin İsrail karasularına nasıl girdiğine dair yetkililer soruşturma başlatırken, şişme bottaki mültecilerin ölme ihtimali üzerinde duruluyor. Bot içinde su ve gıda da bulunduğu açıklanırken teknenin alabora olmuş olabileceği kaydedildi. Yetkililer, “Mülteciler İsrail’in plajlarına vurabilir” açıklamasını yaptı.

POLİSTEN TEPKİ GELDİ

Öte yandan bir mülteci botunun bölgeye gelmesine tepkiler de giderek artıyor… İsrail’in Channel 12 isimli televizyon kanalına konuşan kıdemli bir polis kaynağı, “Bu çok ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu gösteriyor. Kötü amaçları olan insanların kolayca ülkeye girebileceğini gözler önüne serdi bu durum. Donanma nerede? Donanmanın onları fark etmesi gerekirdi” dedi.

Öte yandan soruşturma devam ederken bir diğer olası senaryo ise mültecilerin bot karaya yaklaşınca karadan ülkeye giriş yaptıkları üzerine yoğunlaşıyor. Yetkililer bu konuda da incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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