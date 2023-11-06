Uluslararası kuruluşlardan Gazze’de ateşkes çağrısı

Uluslararası insani yardım kuruluşları, Filistin için "acil ateşkes" çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin’de “acil insani ateşkes” çağrısında bulundu.

IASC, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze’de tüm nüfusun kuşatma altında olduğuna ve bu insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellendiğine işaret edilerek bölgede evlerin, sığınakların, hastanelerin ve ibadet yerlerinin bombalanmasının “kabul edilemez” olduğu bildirildi.

Her geçen gün Gazze’de hayatını kaybedenlerin artmasından dolayı “şok ve dehşet” içinde olunduğu ifade edilen açıklamada, taraflara, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki tüm yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısı yinelendi.

Açıklamada, “(Filistin’de) Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Artık yeter. Bu artık sona ermeli” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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