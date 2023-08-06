Uyarıya aldırmayan 50 kurumun elektriği kesildi
İran'ın başkenti Tahran'da, normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğinin kesildiği duyuruldu.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, kurumları elektrik tüketim düzenine uymadıkları takdirde kesintiye maruz kalacakları yönünde uyardı.
Bu kapsamda, Tahran’da normalden yüksek tüketim yaptığı tespit edilen 50 kurumun elektriği kesildi.
Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.
REKOR KIRILMIŞTI
İran Elektrik Şebeke Yönetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, enerji tüketiminin yüzde 7’den fazla arttığını ve 10 yıllık tüketim artışı rekorunun kırıldığını belirtmişti. (AA)