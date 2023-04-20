Yardım dağıtımında korkunç olay: Kameralar önünde can verdiler

Yemen'de Ramazan yardımı felakete dönüştü, yaşanan izdihamda aralarında çocukların da olduğu en az 78 kişi feci şekilde can verdi.

Sozcu.com.tr

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Yemen’de Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında en az 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sana’da bir iş adamının Ramazan dolayısıyla bir okulda kişi başı 9 dolar (175 TL) yardım dağıtacağını öğrenen yüzlerce kişi okula akın etti. Para dağıtımında izdiham çıkarken korkunç olay, dağıtım sırasında görüntü alan kameralara da yansıdı.

Bir görgü tanığı, Husi savaşçıların hızla artan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını, elektrik telinde yaşanan patlamanın yarattığı panik yüzünden izdiham çıktığını söyledi. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

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Öte yandan Sana’daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi. Aceri, Sana’daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

İç savaşa sahne olan ülkede başkent Sana, 2015'ten bu yana isyancı Husilerin kontrolünde. İç savaşta 150 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 23 milyon kişi de gıda yardımına muhtaç durumda. (AJANSLAR)

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