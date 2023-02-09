Yunan çizerden Türkiye’ye: Dostlar hem gece, hem gündüz gelir

Türkiye’de deprem felaketinin ardından uçaklarla yardım gönderen Yunanistan’da medyanın ilgisi büyük oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğe karikatüristler çizgileri ve söylemleri ile yer verdi. Bir karikatürist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemine dayanışmayı vurguladığı bir karikatürde "Dostlar hem gece, hem gündüz gelir" diye yazdı.

Yaşar ANTER

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Türkiye'de deprem felaketinin ardından uçaklarla yardım gönderen Yunanistan'da medyanın ilgisi büyük oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğe karikatüristler çizgileri ve söylemleri ile yer verdi.

Topontiki Gazetesi bugün yayınladığı ve karikatürist Soloup'un çizdiği eserde iki ülke halkının dostluğunu vurguladı. Soloup çizdiği karikatürün üzerine “Dostlar hem gece, hem gündüz gelir” ifadelerini kullandı. Karikatürde resmedilen Yunan arama kurtarma görevlisinin ve enkaz altında elini tuttuğu kişinin birbirine “Arkadaş” diye seslendiği karikatürün yanında da dört dilde “Dayanışma” ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ege’deki gerilimin ardından Yunanistan’ı tehdit ettiği konuşmasında, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.

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