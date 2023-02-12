Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan deprem bölgesine ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana’ya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı’na indi.

Dendias’ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.

Daha önce de Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletmişti. Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk yetkililerle işbirliği içinde kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söylemişti.

Yunanistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderirken, ülkedeki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü de depremzedeler için çok sayıda yardım kampanyası yürütüyor. (AJANSLAR)

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