Yurt dışı seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken bulgu: Erdoğan daha çok ülkede…

Yurt dışından 1 milyondan fazla oy alan Erdoğan, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda’da yüzde 60’ları geçti. Erdoğan, Portekiz ve Estonya’da yüzde 5’in bile altında kaldı. İrlanda’dan yüzde 7,53, Polonya’dan yüzde 8,61 oy alabildi. ABD ve Kanada’da ise yüzde 20’nin altında kaldı. Kılıçdaroğlu, daha çok ülkede birinci oldu ama Türk işçilerin yoğun olduğu ülkelerden gelen oylarla geride kaldı.

Ali GÜLEN

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Yurt dışı oylarında Erdoğan, 1 milyondan fazla oyla yüzde 57'yi aşarak birinci çıktı ama bazı ülkelerde büyük hayal kırıklığına uğradı.

Yurt dışında kullanılan 1 milyon 628 bin 964 oyun dağılımı dikkat çekti… Erdoğan Avrupa'da en yüksek oyu, yüzde 72,31 ile Belçika ve yüzde 71,93 ile Avusturya'dan aldı.

Almanya'daki oy oranı yüzde 65.40 olan Erdoğan, Hollanda'dan yüztde 68,39, Danimarka'dan yüzde 58,07, Fransa'dan 64,24 oy aldı.

Erdoğan'ın Lübnan'dan aldığı oy oranı yüzde 95, 44 olurken, Mısır'daki Türkler'den yüzde 76.22, Ürdün'den yüzde 88,65, Suudi Arabistan'dan ise yüzde 73,61 oranında oy geldi.

EĞİTİM VE GELİR DÜZEYİ YÜKSEKSE…

Türklerin daha eğitimli ve yüksek gelirli olduğu ülkelerde ise Erdoğan'ın oyları hayli düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz'deki Türklerden yüzde 4.42, Estonya'da yaşayanlardan yüzde 3,78; İrlanda'dan yüzde 7,53; Polonya'dakilerden ise yüzde 8,61 oranında oy aldı.

Buralardaki Türkler'in çoğunluğunu belirli eğitimin ardından, yönetici ya da beyaz yakalı olarak iş bulup ya da iş grup giden Türkler oluşturuyor.

ERDOĞAN'IN AZ OY ALDIĞI ÜLKELER

Erdoğan'ın yüzde 50'nin altında kaldığı diğer ülkeler ise şöyle oldu:

– ABD yüzde 16,2

– Avustralya yüzde 42,35

– Bahreyn yüzde 24,25

– Belarus yüzde 24,61

– Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 30

– İngiltere yüzde 18,25

Brezilya yüzde 23,26

– Bulgaristan yüzde 24,30

– Çek Cumhuriyeti yüzde 7,70

– Çin Halk Cumhuriyeti yüzde 24,08

– İspanya yüzde 16,09

– İsviçre yüzde 40,33

– İsveç yüzde 44

– Kanada yüzde 17,65

– Karadağ yüzde 12,93

– Kore yüzde 17,27

– Litvanya yüzde 11,72

– Tayland yüzde 13,21

– Nijerya yüzde 44,20

– Rusya yüzde 37,95

– Slovakya yüzde 15,10

– Tanzanya yüzde 44,80

– Yunanistan yüzde 16,98

– Yeni Zelanda yüzde 13,97

KILIÇDAROĞLU DAHA ÇOK ÜLKE ALDI

Erdoğan'ın düşük oy aldığı ülkelerin sayısı Kılıçdaroğlu'ndan fazla oldu. Yani, Kılıçdaroğlu oy kullanılan ülkelerin çoğunluğunda Erdoğan'ı geçti. Ancak en çok Türk'ün yaşadığı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'dan yüksek sayıda oy aldığı için yurt dışı toplamında yüzde 58'e yaklaşarak Kılıçdaroğlu'nu geçti.

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