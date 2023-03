Zelenskiy’den Bahmut açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, generallerine, çatışmaların sürdüğü Bahmut kenti için açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donetsk ve Luhansk bölgeleri arasında bulunan ve stratejik nokta olarak değerlendirilen Bahmut kentine ilişkin açıklama yaptı.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği kenti savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Bugün Genelkurmay toplantısında, doğrudan hem Khortytsia komutanı General Syrskyi’ye hem de Başkomutan Zaluzhny’ye Bahmut bölgesi hakkındaki, geri çekilme ya da şehri savunup takviye yapma konusunda fikirlerini sordum. Her iki general de ‘geri çekilmeyin ve takviye yapın’ dedi. Bu görüş oybirliğiyle desteklendi. Başka bir görüş bildiren olmadı” dedi.

VAZGEÇİLEBİLİR BİR BÖLGEMİZ YOK

Zelenskiy, Ukrayna’nın hiçbir bölümünün vazgeçilebilir bölge olarak görülmediğini vurgulayarak, “Ukrayna’nın terk edilebileceği söylenebilecek hiçbir parçası yok. Savaşçılarımızın direncinin ve kahramanlığının göz ardı edileceği hiçbir Ukrayna siperi yok. İşgalciyi her yerde, Ukrayna için sonuç verdiği her yerde yok ediyoruz. Bahmut, Donbas savaşı boyunca en büyük sonuçlardan birini veriyor. Ukrayna’nın her tarafını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Vakti geldiğinde ülkemizin her şehrini ve köyünü özgürleştireceğiz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Estonya'daki genel seçimlere "Ukrayna" damga vurdu

İlginizi Çekebilir Almanya: Ukrayna'ya silah yardımı devam edecek