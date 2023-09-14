Zor çıkarılmıştı.. Günlerce mahsur kaldığı mağaraya yeniden girmek istiyor

ABD'li dağcı Mark Dickey, rahatsızlanınca tahliye edildiği ve kurtarma operasyonu günler süren Morca Mağarası'na yeniden girmek istiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’in Anamur ilçesinde 3 Eylül’de indiği Morca Mağarası’nda rahatsızlanan ve günler süren zorlu çalışmalar sonucu 12 Eylül’de tahliye edilen ABD’li dağcı Mark Dickey, sağlığına kavuştuktan sonra keşif çalışmalarını sürdürmek istediğini söyledi.

Keşif çalışması için 3 Eylül’de Morca Mağarası’na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra 12 Eylül’de çıkarılan Dickey, tedavisinin sürdüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Mickey, “Morca Mağarası’na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak” dedi.

Hayatta olmanın sevincini yaşadığını aktaran Dickey, şunları söyledi:

“İnsanlar beni takip etmeye başlamadan çok önce Türk hükümetinin desteği başlamıştı. Hayatımı kurtaran, gerekli tıbbi malzemeleri nişanlım Jessica’ya ulaştırarak zorlu 1000 metrelik yolcuğu geri yapmasını sağlayan hızlı ve kararlı adımlar için onlara teşekkür ediyorum. Morca, hayatımın ilk kurtuluşu değil. 3 kurtulmadan biriydi ama ben oradaydım. Sadece Türkiye değil tüm dünya beni takip ediyordu. Bu inanılmaz bir şey. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve Türk hükümeti kurumlarının katkısıyla gerçekleştirilen ortak çalışma, son kurtuluşum için önemli bir rol oynadı. Türk hükümetine beni başından sonuna kadar destekledikleri için çok teşekkür ediyorum.”

‘AMACIM GÖLÜN KARŞISINA GEÇMEK’

Dickey, mağarada umutsuzluğa kapılmamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

“Durumun gerçek anlamda farkına vardığınız zaman ‘Evet, öleceğim’ diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine devam edeceğim. Morca Mağarası’na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. 1000 metre aşağı inince yerin altında bir göl var. O gölü geçip karşıda ne olduğunu keşfedebilmek için dalış yapıyoruz. Aşağı inip yukarı tırmanmış oluyoruz. O gölün üstünden geçmeyi hedefliyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Bu sene onu geçmeyi amaçlamıştım. Amacım gölün karşına geçmek.” (AA)

İlginizi Çekebilir Mersin'de mağarada mahsur kalan ABD'li dağcı kurtarıldı