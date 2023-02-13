AÖF kayıt yenileme tarihleri ertelendi mi? AÖF bahar dönemi kayıtları bugün başlayacaktı…

AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimde 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı ancak kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ertelendi. Tarihlerin duyurulduğu akademik takvimde açık öğretim fakültesi kayıt yenileme işlemleri için “ YÖK' ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme dönemi bugün başlayacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle kayıt tarihleri değişti. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak belli mi, ertelendi mi?

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.

YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Ve akademik takvimde kayıt yenileme işlemleri için “ YÖK’ ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti