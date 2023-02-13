AÖF kayıt yenileme tarihleri ertelendi mi? AÖF bahar dönemi kayıtları bugün başlayacaktı…
AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimde 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı ancak kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ertelendi. Tarihlerin duyurulduğu akademik takvimde açık öğretim fakültesi kayıt yenileme işlemleri için “ YÖK' ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.
AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme dönemi bugün başlayacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle kayıt tarihleri değişti. Peki, AÖF kayıtları ne zaman yapılacak belli mi, ertelendi mi?
AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?
AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.
YÖK'ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Ve akademik takvimde kayıt yenileme işlemleri için “ YÖK’ ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti